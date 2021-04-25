В Сургуте погоду испортит порывистый ветер

Солнечную и теплую погоду в Сургуте испортит сильный ветер. По данным Гидрометеорологического бюро, 26 апреля город настигнет порывистый вечер. Его скорость может достигать 15-18 метров в секунду.

Спасатели напоминают горожанам о мерах предосторожности в неблагоприятную погоду: «Если сильный ветер застал Вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам. Держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев».