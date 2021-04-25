В Сургуте родилось 1804 малыша за первый квартал 2021 года

С начала года сургутском роддоме появились на свет 21 пара близнецов и одна тройня. Всего здесь приняли 1804 малыша. При этом мальчиков родилось больше, чем девочек: 912 против 892. Большинство малышей появились в положенный срок. 153 ребенка родились недоношенными, а 11 карапузов родились на сверхранних сроках. Такую статистику за первый квартал 2021 года опубликовал Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства.

При этом впервые стали мамами 550 рожениц. Вторые в жизни роды перенесли 670 женщин. А в статусе многодетных – это третьи, четвертые и даже пятые роды – 560 пациенток.

Ранее siapress.ru писал о появлении тройняшек в Сургуте. Интервью с их мамой можно почитать здесь.