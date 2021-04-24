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Свалку у аэропорта Сургута ликвидируют по решению суда

Транспортная прокуратура добилась закрытия полигона ТБО по решению суда у аэропорта Сургута

Свалку у аэропорта Сургута ликвидируют по решению суда
фото: pixabay.com

В Сургуте наконец-то ликвидируют свалку у городского аэропорта: транспортный прокурор подал иск против предприятия «СКЦ Природа» с требованием прекратить эксплуатацию полигона ТБО и провести рекультивацию земельного участка. Суд встал на сторону прокуратуры.

«Требования прокурора обусловлены незаконным расположением полигона в зоне с особыми условиями использования территорий (в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта Сургут), что ухудшает орнитологическую обстановку. Массовое скопление птиц влечет возникновение угрозы безопасности полетов», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что свалка должна была быть уничтожена еще 1 января, однако компания попросила отсрочку до 2023 года, но после обжалования суд требование отменил.


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24 апреля в 15:01, просмотров: 1942, комментариев: 1
Комментарии:
cactus
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24 апреля в 17:33
Вы хоть понимаете о чем пишите? Горе журналист! То что вы называете свалкой - это официальный полигон ТБО, куда свозят весь мусор Сургута и Сургутского района. После закрытия полигона, мусор придется возить в Нижневартовск. Как вы думаете сколько вы будете платить за это? Я так понимаю , нынче таким журналистам голову включать не нужно, скопировал пресс релиз с сайта прокуратуры- вот и статья, есть статья, есть заработная плата....

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