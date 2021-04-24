Транспортная прокуратура добилась закрытия полигона ТБО по решению суда у аэропорта Сургута

В Сургуте наконец-то ликвидируют свалку у городского аэропорта: транспортный прокурор подал иск против предприятия «СКЦ Природа» с требованием прекратить эксплуатацию полигона ТБО и провести рекультивацию земельного участка. Суд встал на сторону прокуратуры.

«Требования прокурора обусловлены незаконным расположением полигона в зоне с особыми условиями использования территорий (в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта Сургут), что ухудшает орнитологическую обстановку. Массовое скопление птиц влечет возникновение угрозы безопасности полетов», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что свалка должна была быть уничтожена еще 1 января, однако компания попросила отсрочку до 2023 года, но после обжалования суд требование отменил.