В Сургуте устанавливают мотивы убийства мужчины, которое произошло минувшей ночью

В Сургуте завели уголовное дело по факту убийства мужчины, труп которого позже обнаружили в подъезде дома №8 по улице Бажова. На теле горожанина были обнаружены ножевые ранения.

Установлено, что 23 апреля двое местных жителей вместе распивали алкоголь. Хозяин квартиры уже хотел было спровадить гостя, но тот не собирался заканчивать вечеринку. После чего злоумышленник несколько раз ударил пострадавшего в грудь. Сургутянин попытался сбежать, но в подъезде потерял сознание и скончался.

«Подозреваемый задержан, следователем готовится ходатайство о его заключении под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – пишет пресс-служба СК Югры.