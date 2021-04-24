Столичные частные ветклиники завили о дефиците одной из важных вакцин для кошек, но сургутским четвероногим бояться пока нечего

В частных ветклиниках Москвы и Санкт-Петербурга сообщают об отсутствии вакцины для кошек Nobivac Tricat Trio. Эта прививка необходима для профилактики некоторых инфекционных и вирусных заболеваний, особенно тем животным, которые выходят на улицу. Об этом пишет РБК со ссылкой на некоторые частные ветеринарные организации.

Несмотря на заявления частников, представители Россельхознадзора рассказали корреспонденту издания, что конкретно к ним обращений о недостатке вакцины не было.

«Препарат официально зарегистрирован в России. По данным информационной системы ФГИС «Аргус», за истекший период 2021 года было ввезено к нам в страну более 260 тыс. доз Nobivac Tricat Trio. С нашей стороны никаких ограничений нет», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Журналист siapress.ru cвязался с сотрудником ОД «Дай Лапу», чтобы узнать, есть ли такая проблема в Сургуте. Он сообщил, что перебои с поставками случаются, но на данный момент дефицита не наблюдается.

«У поставщиков в Тюмени с наличием вакцины в апреле было все хорошо, мы делали заказ. Периодически такие ситуации случаются – в прошлом году, например, были перебои с вакциной для собак Nobivak DHPPI. Возможно, препараты уходят на перерегистрацию и поэтому случается дефицит. Надеюсь, что с Tricat проблемы если и возникнут, то не на долго. Именно этой вакциной мы прививаем наших подопечных и менять ее не планировали», – прокомментировала председатель правления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу» Александра Нуриева.