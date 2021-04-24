Тушение пожара в сургутском дачном кооперативе осложняли газовые баллоны внутри дома

Стали известны подробности страшного пожара, который произошел в Сургуте минувшей ночью и унес жизни двух несовершеннолетних. Как оказалось, родители привезли своих детей к пожилым родственникам на выходные. Бабушка и дедушка до последнего пытались добраться до внуков, но из-за сильного огня это сделать было невозможно – к спасателям погорельцы вышли после того, как в здании было невозможно находиться.

«Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом отделении СОКБ, их состояние удовлетворительное. После выписки они отправятся к родственникам, так как есть информация, что сгоревший дом был единственным их жильем. Если это подтвердится, администрация окажет не только помощь предметами первой необходимости, а также материально», – прокомментировал начальник управления ГО и ЧС города Олег Пухтеев.

Представители противопожарной службы Югры рассказали, что сообщение поступило в два часа ночи. По прибытию огнеборцев коттедж был полностью охвачен огнем, периодически слышались взрывы газовых баллонов.

Что стало причиной пожара – еще предстоит выяснить. Не исключено, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания или неправильного использования печи. На данный момент ведется расследование, прокуратура также проводит проверку. По факту гибели детей заведено уголовное дело.