После похищение и убийства россиянин скрывался в Сургутском районе, но был пойман на краже нефтепровода

Страшная и запутанная цепочка преступлений закончилась в Сургутском районе – жителя Кемеровской области, совершившего похищение человека, убийство и кражу нефтепровода, отправят в тюрьму на 16 лет.

Установлено, что в феврале 2017 года подсудимый, находясь в Казахстане, решил помочь своему сообщнику в запугивании мужчины бывшей сожительницы. Для этого злоумышленники увезли пострадавшего в багажнике в лес. Жертва попыталась сбежать, но сообщники решили убить ее и нанесли 22 удара ножом. Спустя неделю россиянин скрылся и был объявлен в международный розыск.

В сентябре 2019 года подсудимый украл на месторождении нефтепогружной кабель на сумму более 120 тысячи рублей. С этого момента расследование вели эксперты Сургутского межрайонного следственного отдела СК России.

«Приговором Суда Ханты-Мансийского автономного округа -Югры подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу. Двое соучастников подсудимого ранее осуждены на территории Республики Казахстан», – комментирует пресс-служба СК Югры.