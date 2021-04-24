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Ночью в Сургуте вновь сгорели двое детей

Пожар в дачном поселке под Сургутом унес жизни двух детей, их бабушка и дедушка госпитализированы

Ночью в Сургуте вновь сгорели двое детей
фото: МЧС Югры

Сегодня, в ночь на 24 апреля, в сургутском СОТ «Виктория» на пожаре погибло двое детей – прокуратура Югры будет лично контролировать ход проверки этого инцидента.

В местных телеграм-каналах сообщают, что возгорание могло произойти из-за неправильного использования печи. Сначала загорелась лестница, ведущая на второй этаж, где спали несовершеннолетние. Взрослым не удалось добраться до них.

Отмечается, что также в коттедже находились бабушка и дедушка этих детей, их госпитализировали с ожогами.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – указано в пресс-релизе прокуратуры округа.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 203, комментариев: 0
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