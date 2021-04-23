В Сургуте улицу Крылова ждет ремонт в 2021 году

Улица Крылова уже на протяжении 20 лет остается нетронутой. С годами здесь появились ямы и колея – дорожное полотно пришло в негодность. С пешеходными тротуарами тоже не все гладко. Здесь они вымощены из бетонной плитки, которая покосилась, а местами и вовсе провалилась, образуя непроходимые ямы, залитые водой. Однако в этом году участок от Билецкого до Грибоедова наконец-то ждет ремонт. Одну из самых отдаленный от центра улицу, ведущую к железнодорожным вратам города, приведут в порядок за 160 миллионов рублей. Работы начнутся уже в мае, сообщили в администрации Сургута.

К слову, на капитальный ремонт дорог в 2021 году заложено 522 миллиона рублей. Предполагается, что реконструкция уже начатых ранее улиц будет завершена. Среди них, кроме участка на Крылова, улица Маяковского (от Мира до Профсоюзов), Быстринская, Тюменский и Югорской тракты.