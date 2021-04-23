Инициативный проект сургутян по обустройству спортплощадки в поселке Снежном поддержали на голосовании

Инициативные жители поселка Снежный в Сургуте отвоевали для себя спортплощадку. Сейчас там совсем нет общедоступных мест для занятия спортом и активного отдыха. Сами жители от лица местного ТОСа разработали проект и заявились на участие в борьбе за окружное финансирование. На региональном рейтинговом голосовании проект поддержали. А значит из бюджета Югры на его воплощение выделят 2,5 миллиона рублей. Полная стоимость объекта оценивается в пять миллионов – половину затрат город готов взять на себя.

«На муниципальном уровне Администрация Сургута продолжает рассматривать инициативные проекты жителей. В этом году уже поддержан проект местных общественников по созданию сети велопарковок. Новые объекты появятся в Сургуте до конца года. Кроме того, в этом году реализуется еще как минимум девять инициатив с объемом финансирования в 23 млн рублей, отобранных в 2020-м в рамках проекта «Бюджет Сургута online», – сообщают в сургутской мэрии.

В регионе и по всей стране в скором времени начнется голосование по выбору приоритетных проектов благоустройства. Те проекты, которые наберут большое количество голосов местных жителей, получат федеральное софинансирование.