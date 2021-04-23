Губернатор Югры Наталья Комарова оценила новое здание Центра охраны материнства и детства

Масштабная стройка Сургута подходит к своей кульминации. Губернатор Югры Наталья Комарова осмотрела новое здание Центра охраны материнства и детства. Также на встрече побывали директор Департамента здравоохранения Алексей Добровольский, главный врач Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева, представители администрации города и журналисты.

Сам центр уже полностью построен. Дело – за оснащением всем необходимым оборудованием, а также лицензированием медицинской деятельности.

«2021-й год – последний год, когда мы здесь окончательно должны освоиться, получить все необходимые разрешения для работы, лицензии и начать принимать роды. Может, это будет осенью, может, раньше. Центр уже полностью построен. Сейчас много работы с оборудованием, подключением систем жизнеобеспечения, электронной системы центра. Это непростая история: огромное количество мебели, расходных материалов. Но в 2021 году мы должны уже переехать и принимать роды. Сюда перейдут десятки акушеров, врачей, которым предстоит это делать», - поделилась планами главный врач, профессор, заслуженный врач РФ Лариса Белоцерковцева.