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Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 апреля? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 апреля? // АФИША

24 апреля

Пасхальный фестиваль в католическом храме

Место проведения: Римско-католическая церковь Святого Иосифа Труженика, проспект Набережный, 19/1. Время: 16:00/18:00.

С 24 по 25 апреля в католическом храме Сургута пройдет замечательный органный фестиваль, посвященный Пасхе. На этот раз гостями фестиваля станут известные столичные музыканты, солисты барочной капеллы «Золотой век» — Фатима Лафишева (барочная скрипка, Москва) и Александр Листратов (барочная виолончель, Санкт-Петербург). На органе будет играть органист тобольского католического костела Гайк Оганисян. В программе мероприятия обозначены произведения Баха, Генделя, Бибера, Шарпантье, Леклера, Тица, Габриэли, Дюпора.

Телефон для бронирования мест и справок: +7 922 7754581 (при бронировании по СМС укажите свою фамилию, время и дату концерта). Цена билета: от 400 рублей.

Библионочь «Тайны полета Юрия Гагарина»

Место проведения: ЦГБ имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1. Время: 18:00.

Ежегодная и полюбившаяся сургутянам библионочь пройдет уже в эту субботу! В этом году тема посвящена полету Юрия Гагарина и космосу. Также горожане смогут встретиться с именитым писателем и членом Федерации космонавтики России Антоном Первушиным, который раскроет все тайны первого полета человека за пределы Земли.

Телефоны для справок: 24-20-46, 28-56-93.

Концерт сибирского регги

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Кусочек солнечной Ямайки попадет в Сургут – позитивный музыкант из Ханты-Мансийска Федор Ларюшкин выступит перед горожанами со своими треками. Веселый настрой и желание потанцевать берите с собой.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 700 рублей.

25 апреля

Мастер-класс по вольной борьбе

Место проведения: поселок Солнечный, ЦСП «Атлант», ул. Спортивная, 1. Время: 17:00.

Настоящие мужчины соберутся в Сургутском районе в воскресенье – показать свои мощь и силу. А для тех, кто еще стремится стать «каменной стеной» для представительниц прекрасного пола, проведет ликбез мастер спорта международного класса и тренер молодежной сборной команды России по вольной борьбе Вадим Лалиев.

Телефон для справок: +7 (3462) 74-20-13.

Лекция «Беседы об этнических традициях»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 17:00.

Кристина Рудченко расскажетпойдёт о том, как подлинный фольклор проникает в жизнь городского человека, нужно ли это, зачем и как изучать традиции в XXI веке. Мероприятие пройдет в рамках проекта «ЭтноКласс».

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: 100 рублей.

Мастер-класс «Девушка-весна»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра. Время: 11:00/13:00/15:00.

Весной каждому хочется быть красивым. Поэтому Сургутский художественный музей покажет юным горожанам, как делать брошь в интересной технике. Спешите, места ограничены!

Телефон для справок: 51-68-11. Цена билета: детский – 150 рублей, взрослый – 250 рублей. Максимальное количество участников в группе – 5 человек.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 117, комментариев: 0
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