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​Источники: В Сургутский театр нагрянул ОМОН

В Сургутском музыкально-драматическом театре идет выемка документов // Информация проверяется

​Источники: В Сургутский театр нагрянул ОМОН
Фото: СМДТ

ОМОН нагрянул в Сургутский музыкально-драматический театр. Об этом сообщил источник СИА-ПРЕСС, также написал один из информационных телеграм-каналов города.

Данная информация проверяется: сотрудники СМДТ не берут трубки, в правоохранительных органах также пока никак не комментируют ситуацию. В городском ОМОН корреспонденту siapress.ru напомнили, что данное подразделение не производит никаких действий по собственной инициативе — только по запросам от УМВД.

Отметим, что внимание ОМОНа к театральным делам может являться следствием затянувшегося противостояния директора СМДТ Тамары Лычкатой и главы окружного департамента культуры Артура Латыпова. Ранее сообщалось, что руководителя театра могут сместить с должности, исходя из проверок, которые выявили некие нарушения антикоррупционного законодательства: «Нарушение антикоррупционного законодательства выразилось, в том числе, в заключении договоров, имеющих признаки сомнительной сделки, в неурегулировании конфликта интересов (найм родственников на руководящие должности), в сокрытии доходов руководителем бюджетного учреждения, а также в заключении договоров на выполнение работ и поставку товаров с аффилированными лицами», — заявляли в Депкультуры Югры на прошлой неделе.

Лычкатая парировала: «Данный акт — это промежуточный документ, который не несет за собой никаких правовых последствий ни для организации, ни для его руководителя. Соответственно, утверждать, что на основании акта могут приниматься какие-либо решения – по меньшей мере безграмотно и противозаконно».


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Сегодня в 13:24, просмотров: 258, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:30
Вот пошли провалы, начались облавы,
Много стало наших пропадать.
Как узнать скорее, кто же стал шалавой,
Чтобы за измену покарать.

Ynlavan
не нравится
Сегодня в 13:54
Шипиловщина
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