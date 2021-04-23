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Акционеры ждут от Сургутнефтегаза больших дивидендов

Сургутнефтегаз распределит прибыль 30 июня

Акционеры ждут от Сургутнефтегаза больших дивидендов

Годовое собрание акционеров Сургутнефтегаза состоится 30 июня. Об этом сообщается на сайте компании. Традиционно, в этот день будет озвучен размер дивидендов, а также утверждены выплаты вознаграждения членам совета директоров компании. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определят 5 июня. Оно пройдет в заочном формате.

Ранее аналитики подсчитали, что в этом году сургутский гигант может выплатить на привилегированную акцию 6,72 рубля, на обыкновенную – 0,65 рублей. Они исходили из того, что в 2020 году прибыль компании по РСБУ увеличилась в семь раз – до 729,578 млрд рублей.

Напомним, что по итогам прошлого года, по подсчетам Forbes, генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов разбогател на 500 миллионов долларов. Он занял 76 строчку в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России. Состояние сургутского «генерала» оценивают в 1800 млн долларов.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 219, комментариев: 0
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