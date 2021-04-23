Сургутнефтегаз распределит прибыль 30 июня

Годовое собрание акционеров Сургутнефтегаза состоится 30 июня. Об этом сообщается на сайте компании. Традиционно, в этот день будет озвучен размер дивидендов, а также утверждены выплаты вознаграждения членам совета директоров компании. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определят 5 июня. Оно пройдет в заочном формате.

Ранее аналитики подсчитали, что в этом году сургутский гигант может выплатить на привилегированную акцию 6,72 рубля, на обыкновенную – 0,65 рублей. Они исходили из того, что в 2020 году прибыль компании по РСБУ увеличилась в семь раз – до 729,578 млрд рублей.

Напомним, что по итогам прошлого года, по подсчетам Forbes, генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов разбогател на 500 миллионов долларов. Он занял 76 строчку в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов России. Состояние сургутского «генерала» оценивают в 1800 млн долларов.