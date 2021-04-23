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​Суд обязал: свалку у сургутского аэропорта ликвидируют

Прокуратура через суд заставляет убрать свалку у аэропорта Сургута, которая угрожает безопасности полетов

​Суд обязал: свалку у сургутского аэропорта ликвидируют
Фото: vk.com/yugraecology

Муниципальное унитарное предприятие «СКЦ Природа» не получило еще два года на ликвидацию свалки твердых бытовых отходов, расположенной в шестой подзоне приаэродромной территории аэропорта Сургут.

Битва за ликвидацию мусорного полигона, который угрожает безопасности полетов, длиться уже несколько лет. Ранее Сургутский городской суд обязал муниципальное предприятие убраться на приаэродромной территории до 1 января 2021 года. Однако, не дожидаясь окончания этого срока, представили предприятия снова пошли в суд и добились отсрочки до 1 ноября 2023 года.

«Определение суда мотивировано длительностью проведения закупочных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ, а также отсутствием необходимого финансирования. Транспортным прокурором принятое решение обжаловано в суд ХМАО-Югры, который согласился с позицией прокурора, отменив необоснованное судебное постановление в связи с отсутствием правовых оснований для предоставления отсрочки. Сургутской транспортной прокуратурой фактическое исполнение решения суда поставлено на особый контроль», - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве полагают, что эксплуатация полигона твердых бытовых отходов ухудшает орнитологическую обстановку, а массовое скопление птиц влечет возникновение угрозы безопасности полетов.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 247, комментариев: 0
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