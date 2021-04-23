Сургут накрыла дымка от лесных пожаров

Специфический запах и дымку стали замечать сургутяне 23 апреля. Кажется, что запах гари стоит по всему городу, а местами горизонт покрывает пелена. В социальных сетях жители других городов ХМАО тоже рассказывают о подобных явлениях.

Чем вызвана дымка, корреспонденту siapress.ru рассказали в пресс-службе МЧС Югры: «В Кондинском районе вчера был первый лесной пожар, сегодня там же был еще так называемый ландшафтный пожар, но площадь его незначительная. Сейчас у нас горений активных нет. Вероятнее всего это к нас пришло с соседних субъектов, где обстановка с пожарами другая». К слову, в 2020 году первый лесной пожар в Югре был зафиксирован почти на две недели позже – 5 мая.

Известно, что за последние сутки в России ликвидировано почти полторы сотни лесных пожаров на площади 13 тысяч гектаров, сообщает Авиалесоохрана. Наибольшая площадь горения приходится на Тюменскую область, где действовали 8 лесных пожаров на площади 22 тысячи гектаров, сообщает «Радио Маяк».