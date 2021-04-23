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​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят надвигающиеся праздники?

Администрация Сургута рассказала о подготовке мероприятий празднования Первомая и Дня Победы

​Майские в онлайне. Как сургутяне отметят надвигающиеся праздники?
Фото: siapress.ru, admsurgut.ru

Сургутяне отпразднуют Первомай и День Победы вновь в виртуальном формате: большинство готовящихся мероприятий проведут в ограниченном формате и будут транслировать по ТВ. Об этом рассказал сегодня председатель городского комитета культуры Антон Акулов.

Первомай без демонстрации

Как и в прошлом году, коронавирус отменил первомайскую демонстрацию. Массовое мероприятие пройдет в закрытом формате — это будет концерт «Сургут встречает Первомай». Встречать Первомай будут труженики — представители предприятий города в большом зале Сургутской филармонии: их отметят наградами администрации и думы города, выступят «Сургут Экспресс-Бэнд», «Отрада» и «Калинка». «Это станет достойным, запоминающимся событием, которое придаст импульс майским дням», — уверен Антон Акулов.

День Победы по ТВ

К празднованию 9 Мая также подготовлена программа на несколько дней — большую часть мероприятий можно будет посмотреть в реальном времени по ТВ.

Так, становится традиционным поздравление ветеранов в рамках общероссийской акции «Парад у дома ветерана» — участники Великой Отечественной войны получат поздравления прямо под окнами своих домов.

Днем ранее, 8 мая у Мемориала Славы поставят танк Т-34 (о его прибытии в Сургут siapress.ru писал ранее). «Это боевая машина, восстановленная после взрыва, произошедшего в 1942 году, она полностью реставрирована, привезена в Сургут и займет достойное место на главном памятном объекте нашего города, где горит Вечный огонь, куда сургутяне приходят вспомнить о тех, кто отдал свои жизни, защищая нашу страну», — комментирует Антон Акулов.

Еще один новый объект, окутанный завесой тайны, откроют в Сургуте днем позже, 9 мая. Это арт-объект на Аллее Памяти и Славы на Университетской улице в районе офиса «Россети Тюмень». Чиновники напоминают, что в прошлом году в городе проходил конкурс на лучшую идею для этого арт-объекта — собственно, объект-победитель и займет свое место на аллее. Что это будет, в администрации не говорят: после открытия можно будет прийти и посмотреть.

Пара сургутских эксклюзивов, возможно, будет масштабирована на другие города округа. Речь идет об акции «Знамя Победы», в рамках которой с 12 часов дня ретроавтомобили с реконструкторами в военной форме поедут по центральным улицам со знаменем Победы, и о проекте «75 выстрелов Победы», участники которого дадут 76 залпов из пушек времен Великой Отечественной войны.

Еще один проект реконструкции готовится уже после празднования Дня Победы: 15 мая на станцию Сургут прибудет исторический поезд, воссоздающий поезд Победы, который возвращает советских воинов из Европы на Родину. «Конечно в 1945 году в Сургуте такой встречи не было и быть не могло — не было железной дороги, — уточняет Акулов, — но мы говорим о воссоздании памяти этого события и надеемся, что акция пройдет успешно и будет встречена сургутянами с интересом и радостью».

«Бессмертный полк» — в онлайне

Федеральные акции также пройдут большей частью в онлайн-режиме. Мы уже писали, что шествие «Бессмертного полка» второй год будет виртуальным (заявки можно уже оставлять).

В реальности остаются украшение окон своих квартир в рамках акции «Окна Победы» и ношение Георгиевских ленточек. Получить их можно 26 и 27 апреля на нескольких точках (подробнее о них — в материале siapress.ru), а с 6 по 8 мая — на Мемориале Славы. Заготовлено более пяти тысяч лент.

Если ковид отступит

Несколько мероприятий находятся в условном формате: они пройдут только в случае, если ограничения, связанные с распространением коронавируса, в округе снимут. Тогда к программе празднования Дня Победы добавят традиционное прохождение колонн по городу от Мемориала Славы к Энгельса, к филармонии, мероприятия в ИКЦ «Старый Сургут» и в городском парке на проспекте Набережный.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 397, комментариев: 0
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