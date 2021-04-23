В Югре под суд пойдет жена бизнесмена, скрывшая от налоговой 12 млн рублей

В Сургуте под суд пойдет 33-летняя жительница Алтайского края, которая скрыла от налоговой 12 миллионов рублей. По версии следствия, женщина несколько лет нелегально получала многомиллионные доходы от предприятий своего супруга.

«Подозреваемая с января 2016 по декабрь 2018 года получила от девяти организаций, руководителем которых является ее супруг, денежные средства в общей сумме более 96 миллионов рублей. Полученными денежными средствами злоумышленница распоряжалась по своему усмотрению, однако в налоговый орган о получении этих доходов не сообщила, налог на доходы физического лица, который составил более 12 миллионов рублей, не уплатила», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело возбуждено по статье «уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере». Следователи принимают меры к обеспечению возмещения ущерба.