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​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19

В Сургуте обнаружен случай заражения коронавирусом после вакцинации

​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19
Фото: pixabay.com

Привилась от ковида и получила воспаление легких. Пожилая сургутянка рассказала о том, как на следующий день после вакцинации вторым компонентом у нее поднялась температура, а после обнаружилась пневмония. «Вечером у меня поднялась небольшая температура, как и предупреждали. Пятого мне выписали арбидол, интерферон, аскорил, цетрин, гриппофлю, граммидин, витамин С И Д», – пишет Алевтина Савенко в группе «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра» во ВКонтакте.

Женщина утверждает, что все препараты ей пришлось покупать за собственные средства. После перешла на антибиотики, но температура все равно оставалась высокой. Только через пять дней по настоянию пациентки ее записали на компьютерную томографию, где обнаружилась двусторонняя пневмония – легкие поражены на 20%. Теперь пенсионерка не знает, нужно ли ей прививаться снова или она может рассчитывать на иммунитет. В официальной группе Депздрава Югры ей ответили, что обращение принято в работу.

Специалисты утверждают, что те препараты, которые сейчас применяются в России в борьбе с коронавирусом, болезнь спровоцировать не могут. «Заболеть коронавирусом после введения таких препаратов, как «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», нельзя. В них просто нет живого вируса. Но если речь идет о введении ослабленного вируса, то, действительно, моделируется процесс легкого течения заболевания», – рассказала замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова RG.ru.

Ранее siapress.ru публиковал обзор трех зарегистрированных российских вакцин. В чем их отличие, и какая из них лучше, можно почитать здесь.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 105, комментариев: 0
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