Сургутянам напомнили, куда жаловаться на беспорядок в городе

На улицах Сургута ежедневно работает 130 единиц техники – город убирают после зимы и готовят к майским праздникам.

«Чистим обочины, дороги, парки - вручную и с помощью техники. С 16 апреля ежедневно вывозим с улиц более 100 кубометров мусора. Не менее 130 единиц техники каждый день выходят на дороги. Рассчитываем встретить майские праздники красиво», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Горожанам напомнили, что жаловаться на беспорядок можно в социальных сетях – в официальном паблике мэрии во «ВКонтакте», а также напрямую звонить в департамент городского хозяйства по телефонам: 52-45-19, 52-45-04, 52-45-16.