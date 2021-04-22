Полиция ХМАО изъяла у приезжего их Москвы крупную партию сильнодействующих веществ

В Сургутском районе задержан 40-летний москвич, у которого полицейские изъяли крупную партию сильнодействующих веществ. Мужчина открыл в Югре интернет-магазин, реализовывался нелегальный товар через тайники-закладки.

Операция по задержанию наркоторговца проходила при силовой поддержке ОСН «Гром».

40-летнего мужчину и его 31-летнего подельника остановили на автодороге «Сургут – Нижневартовск». В автомобиле Kia, на котором они ехали, обнаружили 50 полимерных пакетов, в которых находились капсулы и флаконы с жидкостью. Кроме того, по месту жительства 31-летнего мужчины, который находился за рулем, оперативники изъяли порядка шесть тысяч капсул.

«Согласно экспертному исследованию, представленные вещества содержат в своем составе «Прегабалин» и «Тропикамид». Всего у злоумышленников было изъято более семь тысяч капсул и порядка 140 флаконов общей массой более 3,6 кг. Как пояснил 40-летний подозреваемый, он прибыл на территорию Югры из Москвы, организовал интернет-магазин, после чего нашел себе напарника из Республики Башкортостан и пригласил его в регион для совместного сбыта запрещенных средств через тайники-закладки», - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району.

Задержанным грозит до восьми лет лишения свободы за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. В настоящее время мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.