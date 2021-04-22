Состояние главы Сургутнефтегаза выросло, но в рейтинге Forbes он опустился на три позиции

Генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов занял 76 строчку в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов Forbes. Аналитики оценивают состояние сургутского «генерала» 1800 млн долларов.

По сравнению с прошлым годом Богданов опустился в списке на три строчки. При этом его состояние выросло на 500 млн долларов.

В этом году суммарное состояние участников рейтинга составило рекордные 663 млрд долларов, увеличившись за год на 207 млрд. В тройку богатейших российских бизнесменов вошли владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($29,1 млрд), совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин ($27 млрд) и основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).