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​Владимир Богданов разбогател на 500 миллионов долларов

Состояние главы Сургутнефтегаза выросло, но в рейтинге Forbes он опустился на три позиции

​Владимир Богданов разбогател на 500 миллионов долларов
Фото: siapress.ru

Генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов занял 76 строчку в рейтинге 200 самых богатых бизнесменов Forbes. Аналитики оценивают состояние сургутского «генерала» 1800 млн долларов.

По сравнению с прошлым годом Богданов опустился в списке на три строчки. При этом его состояние выросло на 500 млн долларов.

В этом году суммарное состояние участников рейтинга составило рекордные 663 млрд долларов, увеличившись за год на 207 млрд. В тройку богатейших российских бизнесменов вошли владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($29,1 млрд), совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин ($27 млрд) и основной акционер НЛМК Владимир Лисин ($26,2 млрд).


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Сегодня в 18:01, просмотров: 161, комментариев: 0
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