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​«Перспектива» – школа у разбитых дорог

Депутаты Сургута просят отремонтировать подъезд к строящейся школе в 33 микрорайоне

​«Перспектива» – школа у разбитых дорог
Фото: siapress.ru

Школа в 33 микрорайоне уже в 2021 году сможет принять учеников. Сейчас строящийся объект готов почти на половину. Ранее siapress.ru писал о том, что 1 апреля его посетил глава Сургута Андрей Филатов. А на совместном комитете думы города прозвучал вопрос о восстановлении подъездных путей к новому образовательному учреждению.

«Школа в 33 микрорайоне у нас в этом году сдается, а подъезд к ней разбит. Хоть это избирательный округ Хрипкова, но учитывая, что ко мне, как к депутату, обращаются жители моего микрорайона, которые планируют посещать эту школу, прошу включить этот наказ в план», – обратила внимание чиновников и коллег депутат думы Сургута Ольга Леснова.

Также она озвучила, что подобная проблема существует и на ее избирательном участке. Два детских сада в 34 микрорайоне – «Серебряное копытце» и «Семицветик» – также не имеют подъездов.

Фото: 2 гис

Учитывая, что в ближайшие годы между ними будет построена еще одна школа, актуальность решения вопроса возрастает. «Они с 2020 года еще остались, но в таблице я их не увидела. Я думала, они будут перенесены на 2021 год, потому что мы говорили, что со сроками определимся после межевания. Межевание завершено», – добавила Ольга Леснова.

Председатель городского парламента Надежда Красноярова отметила, что запрос депутата будет услышан и учтен в плане на 2022 год.


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Сегодня в 15:56, просмотров: 306, комментариев: 0
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