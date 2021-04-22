В Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина пройдет встреча с Еленой Первушиной

25 апреля в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина ознаменуется не только Библионочью, но и встречей с писательницей из Санкт-Петербурга Еленой Первушиной. Автор «Думай, что говоришь! Заметки пользователя: маленькие секреты больших писателей», «Я нашла работу: новая профессия - новая жизнь» и еще более чем 100 книг расскажет о природе таланта, писательских техниках, месте упорства в творчестве. Также посетители встречи узнают разницу между художественной литературой, нон-фикшн, традиционной и Data-журналистикой, приблизятся к пониманию того, какой из жанров им ближе, как писать интересно, и главное - как издать собственную книгу и получить за это деньги.

Елена Первушина написала множество книг – как медицинских, так и фантастических (последние пишет с 1989 года). Помимо этого, писательница опубликовала множество путеводителей по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для детей, документально-исторических повестей. Занимается также переводом немецких авторов ( Г. Гейер, Г. Франке, А. Эшбах).

Встреча «Почему мы хотим писать книги и как можно на этом заработать?» состоится в 19.30 в галерее библиотеки, на втором этаже. Попасть можно только по предварительной записи. Также на мероприятии обязательно соблюдать социальную дистанцию и носить маску.

Запись на мероприятие и дополнительная информация: 24-20-46