В ХМАО, по сравнению с прошлым годом, клещи стали нападать чаще

Уже трое сургутян подверглись нападению клещей – об этом оповещает окружной отдел Роспотребнадзора со ссылкой на данные за 22 апреля. Всего в Югре зарегистрировано девять случаев, а за аналогичный период прошлого года только трое оказались укушены клещами.

«Из девяти случаев нападения клещей в 30 процентах произошли в лесу, в 11 процентах на садовых участках, в черте города в 11 процентах. Завозных случаев зарегистрировано три: из Тюменской и Курской областей», – указано в сообщении санврачей.

Напомним, что некоторые клещи переносят опасную для здоровья и жизни инфекцию. От энцефалита можно привиться – на данный момент вакцинацию прошли 27 947 жителей региона. Более подробно об этом можно узнать в интервью с руководителем Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медпрофилактики.