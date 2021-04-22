Школьникам Сургутского района рассказали об экстремизме

Полицейский из Сургутского района рассказала детям об экстремизме. Профилактическая беседа прошла в МБОУ «Лянторская СОШ №6» в рамках профилактического мероприятия «Твой выбор!». Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОП №1 ОМВД России по Сургутскому району Назани Антропова объяснила школьникам, как распознать вербовщика и не поддаться на психологические приемы, которые они используют.

Ребята узнали, что именно понимается под преступлениями экстремистской направленности. Среди них – преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. За все это, отметила полицейский, предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Данная встреча – не единственная. В рамках проекта полицейские Сургутского района собираются организовать встречи с несовершеннолетними и в других образовательных учреждениях.

Встреча состоялась накануне всероссийских митингов 21 апреля — репортаж с сургутской акции митинга опубликовал siapress.ru.