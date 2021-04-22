В Сургуте – массовое ДТП с автокраном

В минувшую среду в Сургуте столкнулись сразу четыре машины. ДТП спровоцировал невнимательный водитель автокрана, который, отвлекшись от дороги, врезался в «Тойоту Авенсис», стоящую впереди. Дальше все по цепочке: «Тойоту» отбросило на впереди стоящий «ГАЗ», а того – на «Рено Сандеро». К счастью, никто не пострадал.

За прошедшие сутки Госавтоинспекция не зафиксировала ни одного ДТП с пострадавшими. Но аварии могли спровоцировать восемь водителей, которых задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде. Еще восьмерых задержали за отказ от медицинского освидетельствования.

49 водителей оштрафованы за выезд на «встречку», 48 – за нарушение требований к перевозке детей.