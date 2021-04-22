В Сургуте ожидается приход настоящей весны

Начиная с этих выходных погода в Сургуте пойдет на лад. После нескольких дней ассорти из холода, снега и ветра горожан порадует солнце и тепло. Уже в предстоящие выходные, 24 и 25 апреля по данным Гисметео воздух прогреется до +11 градусов. Однако во второй половине дня субботы возможен небольшой дождь. Ночью температура будет опускаться до нуля.

Изобилие теплых дней будет радовать сургутян всю следующую неделю. Но кому-то впечатление от весны может подпортить переменная облачность и дожди. Пока синоптики предвещают, что такая погода простоит вплоть до первомайских праздников.