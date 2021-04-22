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​Сургутяне могут бесплатно отправиться на FORMULA 1 в Сочи

Европа Плюс разыгрывает десять пар пригласительных на «Королевские гонки»

​Сургутяне могут бесплатно отправиться на FORMULA 1 в Сочи

Радио №1 в России разыграет десять пар пригласительных на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021, которые состоятся на «Сочи Автодроме» с 23 по 26 сентября.

Розыгрыш уже стартовал. Пять слушателей радиостанции, которые успеют до 23 апреля дозвониться в утреннее шоу «Бригада У» и правильно ответят на вопросы ведущих, получат свой счастливый билет на «Королевские гонки»! Но без подарков не останется никто – тем, кто не сможет назвать верные ответы, вручат мерч от Европы Плюс.

Остальные пять пригласительных можно выиграть в социальных сетях: во «ВКонтакте» для этого достаточно придумать оригинальный слоган гонок и репостнуть анонс розыгрыша, а для Instagram правила немного другие – приз получит тот, кто оставит в комментариях название своей команды FORMULA 1 и отметит друзей, которые поедут с ним в Сочи.

Все победители будут определены случайным образом. Не упусти свой шанс оказаться на самом громком, захватывающем и долгожданном уикенде осени!

Европа Плюс— радиостанция №1 в России по ежедневной, еженедельной аудитории и доле рынка по аудитории*, а также крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии.

*Mediascope, R-Index РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ — ДЕКАБРЬ 2020, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share, возраст 12+.


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