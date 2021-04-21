Текстовая и фототрансляция с несогласованной акции в Сургуте — в телеграме СИА-ПРЕСС

Сегодня в семь вечера на площади Советов на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального собрались несколько десятков сургутян. Территория сквера перед администрацией города закрыта — началась уборка снега.

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Пока что сценарий акции повторяет один из февральских митингов — люди собрались, лозунги не звучат, в какой-то момент все собрались в хоровод.

По данным корреспондента СИА-ПРЕСС, работающего на месте, в акции участвуют горожане разного возраста: как молодежь от 18 лет, так и более возрастное население - 40-45 лет.

Чуть позже группа молодых людей принесла плакаты «Россия будет счастливой», однако владельцами сразу же заинтересовалась полиция. Осталась только одна участница с плакатом: она стоит одиночным пикетом.

В конце концов девушку тоже проводили в желтый автобус.

На площадь вышли работники с лопатами. Чистят территорию. «Очень активно и даже агрессивно чистят», — говорит наш корреспондент.

Из портативной колонки одного из участников звучит Цой. Поет «Перемен».

«Давайте, жители, убирать снег. Снега много, срочно берем лопаты!» Парень с бумбоксом включил призыв к работникам, которые убирают снег. Говорит, хотел подбодрить.

В конце концов территорию оградили, внутрь запустили тракторы. Будут чистить территорию. Горожане расходятся.

В общей сложности акция продлилась полтора часа, на ней было замечено до сотни участников, задержаний не было, участнику с бумбоксом, скорее всего, светит штраф.

СИА-ПРЕСС вел текстовую и фототрансляцию в телеграме: подписывайтесь, там интересно.