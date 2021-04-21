Андрей Филатов побывал на главном футбольном стадионе Сургута — «Спортивном ядре»

Долгожданный центр на территории «Спортивного ядра» остается подождать еще немного. Строительство многофункционального спорткомплекса идет в соответствии с графиком. Сейчас его готовность оценивают в 40 процентов.

Этот объект сургутяне ждут с момента появления самого «Спортивного ядра» в 2010 году. Его необходимость заключается в том, что элементарно перед соревнованиями атлетам даже негде переодеться. Годами они делали это в помещениях под трибунами.

Что касается строящегося объекта: здесь первую сваю забили в октябре прошлого года. Сдать комплекс планируют в сентябре 2022. Такие сроки обозначены в документах. У куратора стройки, депутата городской думы Сергея Хрипкова были надежды, что центр сдадут уже в 2021 году, но подрядчик на завершение работ раньше срока не рассчитывает. «К каждому объекту свой подход. Свои нюансы. Здесь котельная и электроподстанция рядом, коммуникации тянуть не надо. Возводим стены, закрываемся, подаем тепло. И дальше внутренняя отделка», – говорит депутат Хрипков.

Особенность возводимого комплекса в том, что он построен только на муниципальные средства. Это почти 143 миллиона рублей. В новом здании «поместятся» практически все виды спорта, развивающиеся в Сургуте. Это и единоборства, и баскетбол, волейбол, футбол, гимнастика, хореография, настольный теннис и другие.

Инспектировать ход строительства приехал и глава Сургута Андрей Филатов. Он отметил, что данный быстровозводимый комплекс даст опыт, который пригодится при строительстве других спортивных объектов. «Это хорошая практика. Посмотрим, как он поведет себя в эксплуатации. Если нас все будет устраивать, особенно тех, кто здесь будет заниматься и преподавать, мы будем через такой подход заходить не реализацию других объектов».

Речь идет о шести быстровозводимых спорткомплексах, которые в ближайшие пару лет построят в Сургуте по концессионным соглашениям. Финансирование определено. Средства будут выделены из бюджета округа и города. Инвесторы уже появляются – заинтересованность в проектах есть.