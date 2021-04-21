Житель Сургута осужден за торговлю осетровой икрой

В Сургуте вынесли приговор 41-летнему мужчине, который признан виновным в незаконном обороте ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Мужчина через социальные сети продавал осетровую икру.

«В 2020 году житель города Сургута незаконно приобрел икру амурского осетра, относящегося к семейству осетровых, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Затем, желая продать икру, добавил в администрируемую им группу в информационно-телекоммуникационной сети, участниками которой являлись не менее 2000 человек, сведения о наличии у него на реализации «черной икры». После чего, находясь в помещении железнодорожного вокзала станции Сургут, осуществил сбыт икры в объеме 0,5 килограмма за 15 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Сургутянин признал свою вину и получил год условно.