В Сургуте 14-летняя девочка отравилась таблетками, которые ей выписал врач

В Сургуте 14-летняя девочка отравилась большой дозой таблеток, которые ей выписал лечащий врач. Подросток находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

«Полиция Сургута проводит проверку по факту происшествия», - сообщили siapress.ru в пресс-службе городского ведомства, не раскрывая подробностей случившегося.

Как стало известно корреспонденту агентства, девочка приняла сразу более полусотни таблеток.

Отметим, что отравление медикаментами стоит на первом месте в структуре острых отравлений химической этиологии. В прошлом году различными лекарствами в регионе отравились почти 80 человек.