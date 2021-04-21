В пряниках Сургутского хлебзавода покупатели нашли опарышей и насекомых

Фото мучных изделий с опарышами внутри. Сургутянка делится в соцсетях «уловом», который ей попался в продукции местного хлебзавода. На видео девушка рассказывает в красках историю своего неудавшегося перекуса. «…Хлеб с опарышами и насекомыми. Почти в каждом прянике такой «сюрприз», пишет автор видео Кристина Попова.

Судя по комментариям, девушка не одинока в своем недовольстве. «Мда это цветочки. На той неделе мы купили хлеб на проспекте Ленина. И что мы не ожидали увидеть... Лапка мыши. Что нам ответили сотрудники Роспотребнадзора – это всего лишь недоразумение», – пишет Екатерина Антипова. Другие пользователи иронизируют по поводу наличия мяса в хлебе и белкового микса. При этом на видео видно, что ни один пряник в кадре девушка не «вскрывает». А начинка из насекомых демонстрируется уже в раскрошенной куче.

Директор Сургутского хлебзавода Сергей Пустозеров прокомментировал ситуацию корреспонденту siapress.ru по телефону. На вбросы негатива в социальных сетях уже не обращает внимания: «Я не знаю, кому это нужно. Обиженные может есть. Это пишут бездельники, которые сидят дома и не работают. На хлебзавод бы их отправить. У нас как раз людей не хватает. Сами бы все своими глазами увидели». В качестве продукции он не сомневается, поэтому предложил сотруднику редакции посетить завод и оценить производство лично.