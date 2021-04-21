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Сургутянка получила титул «Миссис Хрустальная корона Югры – 2021»

В Югре выбрали «Миссис Хрустальную корону – 2021»

Сургутянка получила титул «Миссис Хрустальная корона Югры – 2021»
Фото: rozalibakieva (Иснстаграм)

В ХМАО выбрали самую красивую, умную и целеустремленную. Звание «Миссис Хрустальная корона Югры – 2021» получила сургутянка Розалия Сабитова. Она родом из Татарстана, в Сургуте живет с 16 лет. Здесь она активно поддерживает связь с национальной культурой – на протяжении многих лет занимается в ансамбле татарской народной песни и танца «Сандугач». Сейчас девушка ведет личный блог в Инстаграме, где рассказывает о свей жизни, семье, увлечениях. О своем успехе Розалия написала в одном из постов: «Я до сих пор не верю! Моя победа! Победа моих близких! Победа тех, кто поддерживал и помогал мне! Спасибо вам! Я очень счастлива».

Участницы конкурса прошли несколько этапов отбора: выход в едином стиле, визитка, презентация национального костюма, дефиле в вечерних платьях. По оценке жюри второй вице-миссис стала Александра Семка, первой вице-миссис – Елена Ческидова. Кроме того, каждой из участниц присудили индивидуальное звание по номинациям. Среди них миссис улыбка, миссис талант, мама Югры, миссис бизнес, лучший национальный костюм и другие.

Организаторы конкурса красоты отмечают, что проект создан «показывать многообразие национальных культур и традиций стран мира, роль женщин в сохранении культурного наследия, многих поколений, важность женских качеств для сплоченности и взаимообогащения культур».

Теперь обладательница главного титула будет представлять Югру на федеральном уровне. Всероссийский этап конкурса состоится 15-19 мая в Сочи.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 273, комментариев: 1
Комментарии:
хаски из Аляски
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Сегодня в 13:05
Очередная Мисс скважина.

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