Жители Сургута пожаловались на то, что в одном из дачных кооперативов пока не открыли дорогу, хотя по ней уже ездят самосвалы

Сургутяне, живущие в СНТ «Черемушки», пожаловались на то, что им не дают ездить по новой дороге – несмотря на то, что первый этап строительства трассы закончен, дачники все еще вынуждены ехать по старому пути, который сильно затапливается во время теплой погоды. Кроме того, горожан не устраивает, что по готовому участку ездят самосвалы, которые якобы разбивают незаконченное шоссе.

«В дорогу вложены огромные деньги. Складывается мнение, что это было сделано за государственный счет, чтобы было удобно вывозить с карьера песок. Почему мы не можем воспользоваться уже построенным благом? Почему нельзя открыть для нас (пока нет финансов на остальные этапы, а их может не быть еще 10 лет) хотя бы этот участок дороги?» – вопрошает горожанка Людмила на портале «Твой Сургут».

В мэрии отметили, что пока строительство не закончено полностью, жителям «Черемушек» придется использовать старый путь:

«На данный момент отсутствует участок дороги, технические средства организации дорожного движения. Имеется постановление администрации города о перекрытии дороги. Сроки проектирования второго этапа 21-22 годы», – рассказал представитель отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства Александр Корчагин.