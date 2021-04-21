В Сургуте бригада скорой помощи спасла жизнь сотруднику городских электросетей

Сургутянина вернули к жизни после 40 минут смерти. Мужчина внезапно потерял сознание во время рабочего дня, при падении ударился головой и перестал дышать. На помощь электрику пришли коллеги. Они вызвали скорую помощь и до приезда бригады сами начали оказывать первую помощь. В состоянии клинической смерти до приезда врачей мужчина пробыл восемь минут.

Только через 40 минут после остановки сердца медики сумели восстановить работу главного органа пациента. После этого мужчину доставили в Сургутскую травматологию на дообследование и перевели в Окружной кардиодиспансер, где он продолжил лечение.

«Уникальность этого случая заключается в том, что профессиональный подход к охране труда сотрудников Сургутских электрических сетей, проводивших реанимацию , помогло поддержать кровообращение пациента до приезда бригады и позволило спасти жизнь человека», – отметили в пресс-службе Сургутской станции скорой медпомощи.