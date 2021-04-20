Зима вернулась: коммунальщики Сургута ведут борьбу с гололедом

Во вторник, 20 апреля, на улицы Сургута вышло 82 единицы техники для противогололедной обработке улиц и дворов. Опасные участки посыпали пескосоляной смесью.

«Несмотря на то, что 16 апреля подрядные организации перешли на летний режим работы, до конца месяца мы предусмотрели возможность уборки снега и устранения гололеда на дорогах. На основные автомагистрали города сегодня вышли 82 единицы техники. В случае ухудшения погоды бригады продолжат работать в ночную смену», – сообщил начальник дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города Алексей Кононенко.

Погода в Сургуте испортилась несколько дней назад. Горожане в социальных сетях жалуются на скользкие дороги. Завтра, 21 апреля, по прогнозу синоптиков, в городе еще будет морозно, но снега быть не должно.