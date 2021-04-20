Суд рассмотрит ходатайство экс-главы Сургута Дмитрия Попова о взыскании 25 млн рублей 26 мая

Сургутский городской суд рассмотрит ходатайство бывшего главы Сургута Дмитрия Попова о взыскании 25 миллионов рублей имущественного вреда 26 мая. А том, что заседание отложили, siapress.ruсообщил адвокат экс-градоначальника Владимир Яремаченко.

Напомним, Дмитрий Попов планирует через суд взыскать расходы на адвокатов и утраченный заработок. Кроме того, он рассчитывает добиться публичных извинений от прокурора города за 4,5 года судебных тяжб.

Ходатайство должны были рассмотреть 20 апреля. Ответчиками по делу выступают прокуратура города и министерство финансов РФ.

Дмитрий Попов в суде доказал свою невиновность в превышении должностных полномочий. Он был оправдан по каждому из трех эпизодов, вменяемых ему прокуратурой.

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