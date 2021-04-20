В Нефтеюганске в огромной луже у детсада утонула Niva. Есть пострадавшие

В 11Б микрорайоне Нефтеюганска в огромной луже утонул внедорожник Chevrolet Niva. В машине находились два человека. Женщина-пассажир госпитализирована, рассказал корреспонденту siapress.ruвладелец автомобиля.

Происшествие случилось в жилом микрорайоне города. Рядом с лужей проходит тропинка, по которой детей водят в детский сад. Глубина лужи приблизительно 1,5 метра.

Фото и видео с места происшествия опубликовано в паблике «Это Юганск, детка» во «ВКонтакте». Подписчики группы отметили, что проблема возникает регулярно: «В этом месте каждый год такое. Я живу в доме 23 и всегда проблематично пройти или проехать это участок дороги».