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​Сургутянам раздадут Георгиевские ленты

Сургут присоединится к федеральной акции «Георгиевская лента»

​Сургутянам раздадут Георгиевские ленты
Фото: Администрация Сургута

Волонтеры победы, молодежь Сургута и специалисты учреждений молодежной политики будут раздавать горожанам Георгиевские ленты. Так муниципалитет присоединится ко всероссийской акции «Георгиевская лента». Атрибут Великой Победы будут раздавать на семи точках 26 и 27 апреля:

- Ленина 45,

- Ленина 43 (площадь «Сити Центра»),

- Маяковского 41,

- Артема 9 (СурГПУ),

- Энтузиастов 36 (площадь нефтяников),

- Гагарина 4 (Молодежный ресурсный центр),

- Мемориал Славы.

А с 6 по 8 мая – на Мемориале Славы. Планируется, что 50 волонтеров раздадут более пяти тысяч лент. Ранее siapress.ru писал о том, что в преддверии 9 мая возле Вечного огня появится танк Т-34.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 180, комментариев: 0
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