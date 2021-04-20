Сургут присоединится к федеральной акции «Георгиевская лента»

Волонтеры победы, молодежь Сургута и специалисты учреждений молодежной политики будут раздавать горожанам Георгиевские ленты. Так муниципалитет присоединится ко всероссийской акции «Георгиевская лента». Атрибут Великой Победы будут раздавать на семи точках 26 и 27 апреля:
- Ленина 45,
- Ленина 43 (площадь «Сити Центра»),
- Маяковского 41,
- Артема 9 (СурГПУ),
- Энтузиастов 36 (площадь нефтяников),
- Гагарина 4 (Молодежный ресурсный центр),
- Мемориал Славы.
А с 6 по 8 мая – на Мемориале Славы. Планируется, что 50 волонтеров раздадут более пяти тысяч лент. Ранее siapress.ru писал о том, что в преддверии 9 мая возле Вечного огня появится танк Т-34.