Хорошая новость для СОНКО: арендовать имущество у муниципалитета стало проще и дешевле

1 рубль в месяц за аренду муниципального имущества. Такую льготную ставку для СОНКО установили депутаты на 35 заседании Думы Сургутского района. Договор будет заключаться путем торгов и действовать 5 лет, исключая возможность сдавать помещения в субаренду и передавать исполнение обязанностей по субподряду.

Первые подвижки по этому вопросу появились еще летом прошлого года. Однако понадобилось время для разработки обновленного и рабочего порядка предоставления льготы. Депутаты упростили условия получения муниципального имущества. Раньше заявиться на торги могли НКО со всей Югры, чья деятельность осуществлялась не менее года. Теперь же рассматриваются заявки только от НКО Сургутского района и нет требований к периоду осуществления деятельности.

Народный избранник Александр Зимин обозначил, что в первую очередь районная Дума нацелена на помощь местным социально ориентированным некоммерческим организациям. Поэтому круг потенциальных заявителей сужен по географии и появилась возможность для участия молодых, недавно созданных организаций.

Ускорена и стала доступнее и сама процедура рассмотрения заявок: сокращены сроки административных процедур с 81 дня до 38 дней, исключен порядок вскрытия конвертов, унифицированы требования к оформлению заявок, а также их оценки и сопоставления.

«Нововведения убирают лишнюю бумажную волокиту, сокращают сроки принятия решений по процедуре. Чем понятнее правила и ниже административные барьеры – тем меньше усилий организации тратят на их преодоление. И тем больше - на действительно полезные дела. Особенно это касается СОНКО. Они решают актуальные задачи: от защиты окружающей среды до вопросов обеспечения ухода за престарелыми и маломобильными гражданами», - прокомментировал решение Думы Сургутского района ее председатель Анатолий Сименяк.