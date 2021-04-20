В Сургуте работодатель, незаконно уволивший беременную горожанку, выплатит ей более 120 тысяч

В Сургуте незаконно уволили беременную женщину – она была сотрудницей ООО «Сургутстройтехника» и лишилась места в ноябре 2020 года по инициативе работодателя. Горожанка обратилась к прокурору.

После этого в суд было предъявлено заявление о восстановлении женщины на работе, признании незаконным приказа об увольнении и выплате пострадавшей компенсации.

«Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Женщина восстановлена на работе, приказ об ее увольнении признан незаконным, с работодателя взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере свыше 120 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.