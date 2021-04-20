16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2491   EUR  91,4760  

Новости

Больше новостей
Митинг в поддержку Навального 21 апреля...
Комментировать
0
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
1
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутские городские службы оперативно приводят в чувство «кладбищенские заборчики»

Новые черные заборы в Сургуте начали падать — приходится чинить

​Сургутские городские службы оперативно приводят в чувство «кладбищенские заборчики»
Фото: администрация Сургута

Сургутяне заметили, что новые заборчики, которые, в противовес «поросячьим», уже прозвали «кладбищенскими», неустойчивы — конструкции начали осыпаться, на что обратили внимание пользователи соцсетей. Многие горожане особо отмечают, что речь идет только о новых заборах: старые держатся.

На жалобы оперативно отреагировала администрация города, которая изучила все фотографии и видеозаписи и отправила на «уставшие» объекты ремонтников — больше всего работать пришлось на Нефтеюганском шоссе.

«Все сообщения зафиксированы системой ЦУР86 «Инцидент менеджмент», — пишут представители администрации в официальных аккаунтах в соцсетях. — Наши дорожники сейчас восстанавливают заборы, где это возможно».

Чиновники обратились за помощью к сургутянам — просят снимать сломанные заборы на фото и видео и отправлять материалы в социальные сети администрации. Можно также просто звонить в департамент городского хозяйства по номерам 52-45-19, 52-45-04, 52-45-16 и сообщать, где покосилась очередная ограда. Обещают оперативно починить.

К слову, знаменитые «поросячьи» заборчики на этой неделе тоже заставили о себе поговорить: ограда в районе бизнес-центра Сургутнефтегаза облупилась — и сквозь темно-зеленую краску проглядывает нежный розовый цвет. Выглядит не очень.


нравится (4) не нравится (0)
Сегодня в 10:53, просмотров: 198, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Центральный офис Сургутнефтегаза украсили уродливые «первоцветы» 1581
  2. ​«Мы все ждали, когда придет Олег. Олег Брюханов – сын директора атомной станции»: история глазами очевидца из Припяти 1496
  3. ​«Крылов-парк» в Сургуте готов на 70 процентов 1350
  4. В Сургуте наконец-то начнут обустраивать набережную 1284
  5. ​В Сургуте откроется еще одно арт-пространство 1228
  6. ​Сургут ожидает ветреный вторник 1154
  7. ​Придется потерпеть 1080
  8. ​«Дорог нет – есть направления» 1075
  9. ​Наталья Комарова назначила двух новых замов 1071
  10. ​Голодающего Навального перевели в стационар 1051
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18152
  2. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 3648
  3. В Нижневартовском районе осудят водителя, опрокинувшего КАМАЗ 3381
  4. Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу 3154
  5. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 3102
  6. ​Глава Нижневартовска прогулялся по городским тротуарам после трагедии со школьником 3010
  7. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 2965
  8. ​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре 2889
  9. ​Что горит? Густой черный дым валит над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях 2853
  10. ​Улицы старой части Нижневартовска осветят за 11 миллионов рублей 2815
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 18152
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18137
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 14705
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12690
  5. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 12160
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12143
  7. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 11011
  8. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 9102
  9. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8985
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8699

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика