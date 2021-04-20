Новые черные заборы в Сургуте начали падать — приходится чинить

Сургутяне заметили, что новые заборчики, которые, в противовес «поросячьим», уже прозвали «кладбищенскими», неустойчивы — конструкции начали осыпаться, на что обратили внимание пользователи соцсетей. Многие горожане особо отмечают, что речь идет только о новых заборах: старые держатся.

На жалобы оперативно отреагировала администрация города, которая изучила все фотографии и видеозаписи и отправила на «уставшие» объекты ремонтников — больше всего работать пришлось на Нефтеюганском шоссе.

«Все сообщения зафиксированы системой ЦУР86 «Инцидент менеджмент», — пишут представители администрации в официальных аккаунтах в соцсетях. — Наши дорожники сейчас восстанавливают заборы, где это возможно».

Чиновники обратились за помощью к сургутянам — просят снимать сломанные заборы на фото и видео и отправлять материалы в социальные сети администрации. Можно также просто звонить в департамент городского хозяйства по номерам 52-45-19, 52-45-04, 52-45-16 и сообщать, где покосилась очередная ограда. Обещают оперативно починить.

К слову, знаменитые «поросячьи» заборчики на этой неделе тоже заставили о себе поговорить: ограда в районе бизнес-центра Сургутнефтегаза облупилась — и сквозь темно-зеленую краску проглядывает нежный розовый цвет. Выглядит не очень.