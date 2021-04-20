Заместитель главы Сургута Николай Кривцов заявил об уходе с должности

Состав новой администрации Сургута продолжает меняться: сегодня о своей отставке заявил заместитель главы города Николай Кривцов — об этом он рассказал СТВ, заявив, что планирует остаться в городе и найти новую работу, благо предложения уже есть.

Напомним, что Николай Кривцов начал работать в администрации пять лет назад — в 2016 году он сменил на посту вице-мэра Владимира Базарова. Ему в наследство осталась и курируемая сфера — ЖКХ. До этого Кривцов работал заместителем главного инженера по ремонту на Сургутской ГРЭС-1.

Сейчас в администрации из «шуваловской команды» осталась только Анна Томазова — все остальные заместители уже были переназначены, о них можно прочитать в разделе siapress.ru «Новая администрация Сургута».

Томазову можно назвать старожилом — она работает в администрации города со времен мэра Александра Сидорова.