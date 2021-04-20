В Сургуте прошла общественная приемка нового перинатального центра

Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства откроется к лету этого года — накануне на объекте прошла общественная приемка, о которой рассказала губернатор Югры Наталья Комарова в собственном инстаграм-аккаунте. «Его площадь 63 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 315 коек, 165 посещений в смену, — пишет глава региона. — Здесь детям и их родителям будут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с применением современных оборудования, технологий. Перспективными направлениями станут неонатальная хирургия и эндоскопия, оперативное лечение и лазерная коагуляция, перинатальная патоморфология, реабилитация новорожденных, иммуносерология».

Приемку осуществляли общественники, которые не скрывали радости: «Перинатальный центр оснащен всем современным оборудованием, которое необходимо для спокойных родов. Даже недоношенных малышей здесь доносят – на руках», — провозгласила член общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургута Надежда Никитина. Об оборудовании сказала и руководитель центра Лариса Белоцерковцева — тоже с радостью, но и с осознанием того, что предстоит множество работы. «Центр уже есть, это не стройка; требуется довести до совершенства то, что сделано, — говорит она. — Мы очень стараемся: предстоит много работы с оборудованием, тут его не десятки, не сотни, а 50 тысяч единиц…»

Работы начнут, судя по всему, уже в мае: на этот месяц осторожно планируют переезд врачей и персонала в новое здание. До этого времени застройщик устраняет замечания, которые ранее выдал Государственный строительный надзор.

«На майские праздники мы планируем закончить устранение всех замечаний и мае получить разрешение на ввод в эксплуатацию, — делится планами генеральный директор ООО «ВИС-Инфраструктура» Сергей Парсаданян. — Потом переезд и начало работы…»