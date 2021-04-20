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​В мае — переезд. Перинатальный центр в Сургуте откроется летом

В Сургуте прошла общественная приемка нового перинатального центра

​В мае — переезд. Перинатальный центр в Сургуте откроется летом
Фото: siapress.ru

Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства откроется к лету этого года — накануне на объекте прошла общественная приемка, о которой рассказала губернатор Югры Наталья Комарова в собственном инстаграм-аккаунте. «Его площадь 63 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 315 коек, 165 посещений в смену, — пишет глава региона. — Здесь детям и их родителям будут оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь с применением современных оборудования, технологий. Перспективными направлениями станут неонатальная хирургия и эндоскопия, оперативное лечение и лазерная коагуляция, перинатальная патоморфология, реабилитация новорожденных, иммуносерология».

Приемку осуществляли общественники, которые не скрывали радости: «Перинатальный центр оснащен всем современным оборудованием, которое необходимо для спокойных родов. Даже недоношенных малышей здесь доносят – на руках», — провозгласила член общественного совета по вопросам ЖКХ при администрации Сургута Надежда Никитина. Об оборудовании сказала и руководитель центра Лариса Белоцерковцева — тоже с радостью, но и с осознанием того, что предстоит множество работы. «Центр уже есть, это не стройка; требуется довести до совершенства то, что сделано, — говорит она. — Мы очень стараемся: предстоит много работы с оборудованием, тут его не десятки, не сотни, а 50 тысяч единиц…»

Работы начнут, судя по всему, уже в мае: на этот месяц осторожно планируют переезд врачей и персонала в новое здание. До этого времени застройщик устраняет замечания, которые ранее выдал Государственный строительный надзор.

«На майские праздники мы планируем закончить устранение всех замечаний и мае получить разрешение на ввод в эксплуатацию, — делится планами генеральный директор ООО «ВИС-Инфраструктура» Сергей Парсаданян. — Потом переезд и начало работы…»


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Сегодня в 10:09, просмотров: 242, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 10:21
Жду заголовка
В сургуте прошла общественная приемка первых родов нового перинатального центра

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