В Югре заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 7,7 процентов

В муниципалитетах региона 16 классов в 12 школах переведены на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Кроме того, по той же причине 29 групп локально закрыты в 29 дошкольных организациях. Также на дистанте восемь групп в няганьской школе-интернате и одна группа, в профессиональном училище Лангепаса. Статистику организации образовательного процесса приводит Роспотребнадзор Югры.

Санврачи подсчитали, что заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 7,7 процентов. Также значение больше на 3,4 процента по сравнению с прошлой неделей. «Недельные пороги по группам населения превышены только в возрастной группе (15 лет и старше) на 42,1%, эпидпороги по остальным возрастным группам – не превышены», – отмечают в окружном ведомстве.

Напомним, с 1 февраля вернули очный формат обучения. Однако если эпидпорог по заболеваемости в конкретном классе или учреждении превышен – объявляется карантин.