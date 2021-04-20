В Сургутской филармонии открылся IX Молодежный фестиваль искусств «Зеленый шум»

Коронавирусные ограничения не помешали Сургутской филармонии в этом году организовать фестиваль «Зеленый шум». О том, как фестиваль собирался и что ждет сургутян этой насыщенной на события весной, рассказали на пресс-чае представители филармонии, организаторы проекта и участники фестиваля.

«Фестиваль сформирован в чрезвычайно короткие сроки – за полтора месяца. Мы открылись первого марта, со всеми ограничениями. Исходили из предлагаемых обстоятельств – обойтись минимальным количеством приезжих участников в этом году. Люди очень соскучились по живым выступлениям за два года. На все даты фестиваля у нас полные залы – пусть и с учетом ограничения 50% вместимости зала. На ближайшие концерты билеты уже раскуплены», – рассказал замдиректора Сургутской филармонии Андрей Чибирев.

«Год был эмоционально непростой. Выяснилось, что никакая запись не заменит выплеска эмоций при выходе на сцену. Практически год мы не давали живых выступлений. Для сравнения, в Москве концерты дают с августа. Но когда я впервые встретился с музыкантами оркестра после большого перерыва – казалось, будто и не было всего этого перерыва. Будто бы мы и не расставались со зрителем. У музыкантов было такое желание играть, что уже за неделю оркестр набрал форму. Хотел бы пожелать нам, чтобы повода «прятаться в онлайн» больше не было», – поделился дирижер Сургутской филармонии Станислав Дятлов.

В «Зеленом шуме» в этом году выступят музыканты Константин Емельянов, Екатерина Мечетина, Ольга Егорова, Роман Пальмов, Кристина Руденченко, Симфонический оркестр Сургутской филармонии под управлением Ильи Дербилова и Станислава Дятлова.