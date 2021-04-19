16+
Логотип Сиапресс
USD  76,2491   EUR  91,4760  

Новости

Больше новостей
Митинг в поддержку Навального 21 апреля...
Комментировать
0
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
1
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутский бизнесмен скрыл от налоговой 19 млн

В Сургуте бизнесмен пойдет под суд за то, что не заплатил налогов на 19 миллионов рублей

​Сургутский бизнесмен скрыл от налоговой 19 млн
Фото: pixabay.com

В Сургуте под суд пойдет директор ООО «СибГазСервис» за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмен создал с подставными фирмами фиктивный документооборот по выполнению работ по устройству монтажных площадок под линии электропередач.

«В действительности организации являлись «фирмами-однодневками», никаких работ не выполняли, а использовались лишь для создания подложных документов с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Все работы были выполнены организацией самостоятельно. Налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет государства, обвиняемый представил в налоговую инспекцию. Включив в налоговые декларации за 2016-2017 годы заведомо ложные сведения, злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 19 млн рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В окружном СУ СКР добавили, что во время следствия предприниматель признал вину и в полном объеме возместил недоимку, пени, штрафы, а также текущие доначисленные налоги и сборы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.


нравится (0) не нравится (0)
19 апреля в 21:38, просмотров: 282, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​След Костромы. История взлета и приземления Алексея Жердева 1965
  2. ​Грузовик опрокинул гигантскую катушку на фургон – есть пострадавшие 1118
  3. Центральный офис Сургутнефтегаза украсили уродливые «первоцветы» 1019
  4. ​Сургут ожидает ветреный вторник 878
  5. Трех младенцев с редкими патологиями прооперировали в Нижневартовске 842
  6. ​«Крылов-парк» в Сургуте готов на 70 процентов 788
  7. В Сургуте наконец-то начнут обустраивать набережную 676
  8. ​ХМАО снова в топе! Югра вошла в десятку регионов с самым высоким уровнем жизни 633
  9. ​В Сургуте откроется еще одно арт-пространство 601
  10. ​«Дорог нет – есть направления» 601
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 17815
  2. ​Нижневартовскую пенсионерку и ее дочь обманули на два с половиной миллиона рублей 3393
  3. В Нижневартовском районе осудят водителя, опрокинувшего КАМАЗ 3075
  4. ​К уголовному делу экс-начальника нижневартовского Пенсионного фонда добавили эпизодов 3075
  5. ​Глава Нижневартовска прогулялся по городским тротуарам после трагедии со школьником 2983
  6. Вартовские хирурги провели тяжелую операцию мужчине и спасли ему ногу 2888
  7. ​Нижневартовские врачи обследовали горожан в торговом центре 2863
  8. ​Улицы старой части Нижневартовска осветят за 11 миллионов рублей 2798
  9. ​Тайна «кислотного озера» в Нижневартовске раскрыта 2718
  10. ​Что горит? Густой черный дым валит над трассой Нефтеюганск – Пыть-Ях 2622
  1. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18053
  2. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 17815
  3. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 14552
  4. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12678
  5. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12125
  6. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 11991
  7. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 10845
  8. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8975
  9. Нефтеюганцы смогут проверить свой ВИЧ-статус в мобильном пункте 8861
  10. Депутат, отрицавший масочный режим, госпитализирован из-за коронавируса 8686

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика