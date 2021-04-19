В Сургуте бизнесмен пойдет под суд за то, что не заплатил налогов на 19 миллионов рублей

В Сургуте под суд пойдет директор ООО «СибГазСервис» за уклонение от уплаты налогов. Бизнесмен создал с подставными фирмами фиктивный документооборот по выполнению работ по устройству монтажных площадок под линии электропередач.

«В действительности организации являлись «фирмами-однодневками», никаких работ не выполняли, а использовались лишь для создания подложных документов с целью получения необоснованной налоговой выгоды. Все работы были выполнены организацией самостоятельно. Налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет государства, обвиняемый представил в налоговую инспекцию. Включив в налоговые декларации за 2016-2017 годы заведомо ложные сведения, злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 19 млн рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

В окружном СУ СКР добавили, что во время следствия предприниматель признал вину и в полном объеме возместил недоимку, пени, штрафы, а также текущие доначисленные налоги и сборы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.