В мае в сургутском парке «За Саймой» начнут работы по обустройству набережной

В мае 2020 года подрядчик приступит к обустройству набережной в сургутском парке «За Саймой». Об этом сообщает пресс-служба администрации города, отмечая, что это не единственные изменения, которые ждут зеленую зону.

«В мае подрядные организации приступят к благоустройству набережной в парке. Позже установят архитектурные конструкции, которые не требуют мощения фундамента. Ход работ напрямую контролирует градоначальник», – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Сергей Солод.

Помимо этого, работники приведут в порядок правый и левый берег реки Сайма, оборудуют футбольное поле, установят детскую площадку при входе в парк, проложат освещенную пешеходно-тропиночную сеть.

«Со стороны водохранилища разместят причал и площадки для лодок, а также укрепят береговую линию. Сегодня в администрации города актуализируют состав рабочей группы, которая занимается разработкой идей по наполнению парка «За Саймой». В нее войдут общественники, дизайнеры, архитекторы», – сообщили в пресс-службе мэрии.