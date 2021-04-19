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В Сургуте наконец-то начнут обустраивать набережную

В мае в сургутском парке «За Саймой» начнут работы по обустройству набережной

В Сургуте наконец-то начнут обустраивать набережную
фото: Администрация Сургута

В мае 2020 года подрядчик приступит к обустройству набережной в сургутском парке «За Саймой». Об этом сообщает пресс-служба администрации города, отмечая, что это не единственные изменения, которые ждут зеленую зону.

«В мае подрядные организации приступят к благоустройству набережной в парке. Позже установят архитектурные конструкции, которые не требуют мощения фундамента. Ход работ напрямую контролирует градоначальник», – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Сергей Солод.

Помимо этого, работники приведут в порядок правый и левый берег реки Сайма, оборудуют футбольное поле, установят детскую площадку при входе в парк, проложат освещенную пешеходно-тропиночную сеть.

«Со стороны водохранилища разместят причал и площадки для лодок, а также укрепят береговую линию. Сегодня в администрации города актуализируют состав рабочей группы, которая занимается разработкой идей по наполнению парка «За Саймой». В нее войдут общественники, дизайнеры, архитекторы», – сообщили в пресс-службе мэрии.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 466, комментариев: 11
Комментарии:
Ыть
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Сегодня в 17:40
Пресуха администрации еще от коронованного года не отошла?
Ыть
не нравится
Сегодня в 17:57
нет, не пресуха))
Флудер Ыть
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Сегодня в 18:37
Наверное, новость прошлогодняя или позапрошлогодняя.
Флудер Ыть
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Сегодня в 18:39
В любом случае, вряд ли стоит ждать чего-то хорошего.
Сергей Б
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Сегодня в 19:03
Да ладно, сейчас Филатов будет демонстрировать что он человек дела, а не балабол, как предыдущий…

Щас все многолетние балабол проекты осуществлять начнет.

Подтирать так сказать, за предыдущим…

Тем более бабла то навалом. Не у граждан конечно.

Вот и посмотрим, сколько протянет в деловых.

Пусть жизнь рассудит…
Сергей Б
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Сегодня в 19:07
Теперь позвольте пару слов без протокола:
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, скажи, Серега.
Швондер.
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Сегодня в 19:25
— Почему Киев — мать городов русских? Не, ну русских ладно, понятно, но почему Киев — мать? Он же отец…

— А я скажу тебе. Это потому, что Москва — порт пяти морей.

Применительно к сургуту правда
sst
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Сегодня в 19:42
это все конечно хорошо....но для начала избавьте парк от беспризорных бродячих собак...и запретите выгул домашних собак на территории парка....местный пост ППС пусть контролирует и штрафы выписывает....надоело это быдло...приведет с собой пса...тот нагадит...и уходит....выгулял называется....
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:44
Но вот ворвался в порт лангепасский пароход
В сиянии своих прожекторов,
И свой покинув борт сошли гурьбою в порт
Кучка лангепасских моряков.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:24
Негусто.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:27
Оказывается архитекторы ждали «пинка» Градоначальника, чтобы начать хотя бы это примитивности облагораживание водоема.
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