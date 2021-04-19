В мае в сургутском парке «За Саймой» начнут работы по обустройству набережной

В мае 2020 года подрядчик приступит к обустройству набережной в сургутском парке «За Саймой». Об этом сообщает пресс-служба администрации города, отмечая, что это не единственные изменения, которые ждут зеленую зону.
«В мае подрядные организации приступят к благоустройству набережной в парке. Позже установят архитектурные конструкции, которые не требуют мощения фундамента. Ход работ напрямую контролирует градоначальник», – отметил директор департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Сергей Солод.
Помимо этого, работники приведут в порядок правый и левый берег реки Сайма, оборудуют футбольное поле, установят детскую площадку при входе в парк, проложат освещенную пешеходно-тропиночную сеть.
«Со стороны водохранилища разместят причал и площадки для лодок, а также укрепят береговую линию. Сегодня в администрации города актуализируют состав рабочей группы, которая занимается разработкой идей по наполнению парка «За Саймой». В нее войдут общественники, дизайнеры, архитекторы», – сообщили в пресс-службе мэрии.
Щас все многолетние балабол проекты осуществлять начнет.
Подтирать так сказать, за предыдущим…
Тем более бабла то навалом. Не у граждан конечно.
Вот и посмотрим, сколько протянет в деловых.
Пусть жизнь рассудит…
Чему нас учит семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны, скажи, Серега.
— А я скажу тебе. Это потому, что Москва — порт пяти морей.
Применительно к сургуту правда
В сиянии своих прожекторов,
И свой покинув борт сошли гурьбою в порт
Кучка лангепасских моряков.